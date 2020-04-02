В Госдуме прокомментировали идею отмены платы за капремонт в Томской области

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Депутат Госдумы Алексей Диденко прокомментировал инициативу по отмене платы за капремонт жителям многоквартирных домов Томской области до осени.
В Госдуме прокомментировали идею отмены платы за капремонт в Томской области
  • РИА Новости

Как сообщает портал vtomske.ru, соответствующее обращение парламентарий направил на имя спикера думы Томской области.

По мнению Диденко, экстренные меры по предотвращению распространения COVID-19 приведут к падению уровня жизни граждан и росту безработицы.

Он призвал временно освободить жителей региона от уплаты взноса за капремонт домов по аналогии с мерами поддержки, введёнными в Москве и Московской области.

«Учитывая изложенное, настоятельно прошу рассмотреть возможность принятия закона в Томской области, предусматривающего такую же временную социальную меру (применяемую как минимум до 1 сентября). Это позволит оказать дополнительную поддержку жителям региона», — подчеркнул Алексей Диденко.

Отмечается, что обращение было направлено 1 апреля на имя председателя областной думы Оксаны Козловской.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье временно отменят взносы за капремонт.

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