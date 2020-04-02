В Госдуме прокомментировали идею отмены платы за капремонт в Томской области

Депутат Госдумы Алексей Диденко прокомментировал инициативу по отмене платы за капремонт жителям многоквартирных домов Томской области до осени.

Как сообщает портал vtomske.ru, соответствующее обращение парламентарий направил на имя спикера думы Томской области.

По мнению Диденко, экстренные меры по предотвращению распространения COVID-19 приведут к падению уровня жизни граждан и росту безработицы.

Он призвал временно освободить жителей региона от уплаты взноса за капремонт домов по аналогии с мерами поддержки, введёнными в Москве и Московской области.

«Учитывая изложенное, настоятельно прошу рассмотреть возможность принятия закона в Томской области, предусматривающего такую же временную социальную меру (применяемую как минимум до 1 сентября). Это позволит оказать дополнительную поддержку жителям региона», — подчеркнул Алексей Диденко.

Отмечается, что обращение было направлено 1 апреля на имя председателя областной думы Оксаны Козловской.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье временно отменят взносы за капремонт.