В Москве ещё 25 человек вылечились от коронавируса
- АГН «Москва»
«У всех выписанных повторные тесты показали отрицательный результат, они полностью здоровы и чувствуют себя хорошо», — сообщила вице-мэр.
Как сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в столице уже 140 человек выздоровели от коронавируса.
В свою очередь, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что за сутки из медучреждения выписаны 33 пациента, у 21 из них был коронавирус.
«За сутки поступили 52 пациента, выписали 33 (COVID — 21)», — написал Проценко.
Он также сообщил, что в настоящий момент на лечении в больнице находятся 325 человек, из них 159 с COVID-19.
«В реанимации 26 (на ИВЛ семь)», — сообщил главврач.
Ранее сообщалось, что в Москве умерли три человека в возрасте от 63 до 72 лет, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция.