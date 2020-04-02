В Красноярском крае ограничили время продажи алкоголя
- РИА Новости
- © Максим Блинов
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона.
Отмечается, что запрет на продажу алкоголя будет действовать с 18:00 до 10:00.
Как уточняется, соответствующие изменения будут действовать до отмены введённого в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее в Карелии ограничили продажу алкоголя.
Сообщалось, что купить спиртные напитки в регионе можно будет только с 10:00 до 14:00.