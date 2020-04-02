В Красноярском крае ограничили время продажи алкоголя

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Депутаты законодательного собрания Красноярского края в двух чтениях приняли закон об ограничениях розничной продажи алкоголя на территории региона.
В Красноярском крае ограничили время продажи алкоголя
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу заксобрания региона.

Отмечается, что запрет на продажу алкоголя будет действовать с 18:00 до 10:00.

Как уточняется, соответствующие изменения будут действовать до отмены введённого в регионе режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее в Карелии ограничили продажу алкоголя.

Сообщалось, что купить спиртные напитки в регионе можно будет только с 10:00 до 14:00.

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