В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом

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В Пермском крае скончался второй пациент с коронавирусом, сообщили региональные власти в Telegram-канале «Стоп коронавирус. Пермь».
В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«В Пермском крае на 2 апреля всего 14 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 11 пациентов проходят лечение, один человек выздоровел, два летальных исхода», — говорится в сообщении.

31 марта стало известно, что в Пермском крае скончался первый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 1 апреля в России зарегистрировано 2777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 24 человека скончались.

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