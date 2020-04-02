В Пермском крае умер второй пациент с коронавирусом
- РИА Новости
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«В Пермском крае на 2 апреля всего 14 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 11 пациентов проходят лечение, один человек выздоровел, два летальных исхода», — говорится в сообщении.
31 марта стало известно, что в Пермском крае скончался первый пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 1 апреля в России зарегистрировано 2777 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 24 человека скончались.