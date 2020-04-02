Правительство выделило средства на закупку машин скорой для регионов

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Правительство выделило 5,2 млрд рублей из резервного фонда на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для российских регионов в целях борьбы с коронавирусом.

Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Отмечается, что планируется закупить не менее 1,2 тыс. автомобилей.

Ранее правительство России выделило Роспотребнадзору более 1 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавирусной инфекции COVID-19

Общая сумма выделенных из резервного фонда средств составляет 1,4 млрд рублей. Они пойдут на «выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции».

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