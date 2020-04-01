В Крыму обезвредили шесть авиабомб времён Великой Отечественной войны
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Взрывоопасные предметы были обнаружены на территории Ленинского района — в селе Бондаренково и посёлках Каменское и Курортное.
Боеприпасы транспортировали и ликвидировали на специальном полигоне.
«Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — отметили в ведомстве.
В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.