В Крыму обезвредили шесть авиабомб времён Великой Отечественной войны

В Крыму обезвредили шесть авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Взрывоопасные предметы были обнаружены на территории Ленинского района — в селе Бондаренково и посёлках Каменское и Курортное.

Боеприпасы транспортировали и ликвидировали на специальном полигоне.

«Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — отметили в ведомстве.

В 2019 году «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области обезвредили 11 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.