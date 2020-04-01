Полярник Осокин рассказал, что можно сделать во время режима самоизоляции

Полярник, участник экспедиций в Арктику и Антарктиду Николай Осокин рассказал, что можно сделать во время режима самоизоляции.

«Обычно накапливается такое количество дел, которые никогда не успеваешь сделать, а сейчас есть возможность не откладывать», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Вместе с тем, по его мнению, нынешняя ситуация может быть сложнее добровольной зимовки с небольшой командой.

Ранее дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лётчик-космонавт Владимир Джанибеков в беседе с Nation News рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции.