Полярник Осокин рассказал, что можно сделать во время режима самоизоляции

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Полярник, участник экспедиций в Арктику и Антарктиду Николай Осокин рассказал, что можно сделать во время режима самоизоляции.
Полярник Осокин рассказал, что можно сделать во время режима самоизоляции
  • Pixabay

«Обычно накапливается такое количество дел, которые никогда не успеваешь сделать, а сейчас есть возможность не откладывать», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Вместе с тем, по его мнению, нынешняя ситуация может быть сложнее добровольной зимовки с небольшой командой.

Ранее дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, лётчик-космонавт Владимир Джанибеков в беседе с Nation News рассказал, чем можно заняться во время самоизоляции.

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