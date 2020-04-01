На Ставрополье проверяют информацию о «чудо-витаминах» от коронавируса

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Сотрудники МВД Ставрополя проводят проверку по факту распространения в соцсетях информации о «чудо-витаминах» от коронавирусной инфекции COVID-19.
На Ставрополье проверяют информацию о «чудо-витаминах» от коронавируса
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте регионального управления МВД России, 31 марта в соцсетях появилась информация, что в Ставропольском крае якобы можно приобрести «чудо-витамины» от коронавирусной инфекции.

«В настоящее время по данному факту сотрудниками управления МВД России по городу Ставрополю проводится проверка. Полицейскими реализуется комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей граждан, распространяющих данные объявления», — говорится в сообщении.

Сотрудники правоохранительных органов призвали жителей региона быть бдительными и проверять получаемую информацию.

Ранее сообщалось, что преступники по всей России начали использовать новые схемы мошенничества, связанные со страхами граждан из-за распространения COVID-19.

Подробнее о способах мошенничества — в материале RT.

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