Опрос: 85% россиян стали чаще мыть руки из-за ситуации с коронавирусом

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Большинство россиян (85%) стали чаще мыть руки из-за ситуации с коронавирусом.
Опрос: 85% россиян стали чаще мыть руки из-за ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки».

Также выяснилось, что 49% респондентов перестали контактировать с другими людьми, 23% носят медицинские маски.

Кроме того, по словам 55% участников исследования, они протирают салфетками мобильные телефоны.

53% опрошенных обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, а 44% стали чаще делать уборку.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.

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