Опрос: 85% россиян стали чаще мыть руки из-за ситуации с коронавирусом
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки».
Также выяснилось, что 49% респондентов перестали контактировать с другими людьми, 23% носят медицинские маски.
Кроме того, по словам 55% участников исследования, они протирают салфетками мобильные телефоны.
53% опрошенных обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, а 44% стали чаще делать уборку.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.