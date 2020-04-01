Опрос: 85% россиян стали чаще мыть руки из-за ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (85%) стали чаще мыть руки из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные опроса проекта «Здоровье Mail.ru» и сервиса «Все аптеки».

Также выяснилось, что 49% респондентов перестали контактировать с другими людьми, 23% носят медицинские маски.

Кроме того, по словам 55% участников исследования, они протирают салфетками мобильные телефоны.

53% опрошенных обрабатывают антисептиками поверхности в квартире, а 44% стали чаще делать уборку.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на Роспотребнадзор сообщало, в каких случаях могут быть эффективными медицинские маски.