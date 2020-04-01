В Подмосковье рассказали о втором умершем пациенте с коронавирусом

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В Подмосковье рассказали, что второй скончавшийся с подтверждённым коронавирусом — мужчина в возрасте 59 лет.
В Подмосковье рассказали о втором умершем пациенте с коронавирусом
  • РИА Новости

Как отметили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области, мужчина был госпитализирован с диагнозами «коронавирусная инфекция» и «двусторонняя пневмония».

Он также имел хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, почек и печени.

Всего на данный момент в регионе зарегистрировано 134 случая заражения коронавирусом. 17 пациентов выписаны из больниц после выздоровления.

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