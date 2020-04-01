В оперштабе рассказали о протоколе при заражении коронавирусом медика

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В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что медики, которые лечат заражённых коронавирусом, регулярно сдают анализы.
В оперштабе рассказали о протоколе при заражении коронавирусом медика
  • РИА Новости

«Частота определяется графиком работы конкретного специалиста и близостью его контактов с пациентами», — прокомментировали в оперштабе.

Отмечается, что в случае подтверждения инфекции к медикам применяется стандартный протокол.

«Заболевшему и контактировавшим с ним необходимо изолироваться, оценить тяжесть состояния (назначается лечение на дому либо госпитализация) и придерживаться схемы лечения, рекомендованной лечащим врачом», — говорится в сообщении.

31 марта главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. В своём Facebook он отметил, что чувствует себя хорошо и работает дистанционно.

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