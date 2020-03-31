В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом

В Москве скончались пять пациентов с положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что возраст скончавшихся пациентов — от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции лёгких.

Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологическое заболевание.

Ранее сообщалось, что общее число скончавшихся из-за COVID-19 в России возросло до 17.