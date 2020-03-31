В Москве скончались пять пациентов с коронавирусом
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
Отмечается, что возраст скончавшихся пациентов — от 61 до 74 лет. Четверо из них находились на искусственной вентиляции лёгких.
Все пациенты имели сопутствующие заболевания. Трое страдали сахарным диабетом. Одна из пациенток имела онкологическое заболевание.
Ранее сообщалось, что общее число скончавшихся из-за COVID-19 в России возросло до 17.