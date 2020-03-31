Победивший коронавирус россиянин рассказал о своём самочувствии

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Россиянин Виталий Миронов, которого 30 марта выписали после успешного лечения от коронавирусной инфекции COVID-19, рассказал RT, как попал в больницу в Коммунарке. Он заявил, что после выздоровления «прекрасно себя чувствует».
Победивший коронавирус россиянин рассказал о своём самочувствии
  • Reuters

«Мы с 6 по 10 марта отдыхали в Барселоне. 10 марта вернулись, и только через три дня у меня появились первые симптомы. И как раз в этот день, 13 марта, я обратился в скорую», — заявил он.

По словам Миронова, у него взяли первые анализы на коронавирус 13 марта. При этом уже 15 марта представители Роспотребнадзора сообщили мужчине, что результат теста у него положительный. 

«Когда сообщили, в тот же день, отправили за мной бригаду скорой, и меня отвезли в Коммунарку — в 40-ю больницу. C 15 марта я там находился, и вчера вечером меня выписали», — рассказал он.

По словам Миронова, первые дней десять его нахождения в больнице прошли «абсолютно нормально». Мужчина добавил, что «под конец было тяжеловато», но он старался разнообразить своё времяпрепровождение.

По словам Виталия, находясь в больнице, он проводил время в соцсетях, занимался английским языком с репетитором по видеосвязи и читал книгу.

«Также я интересовался у врачей, могу ли заразиться повторно. Однозначного ответа я не получил. Кто-то говорит да, кто-то — нет. В целом моё состояние отличное, я чувствую себя прекрасно», — отметил он.

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