Эксперт рассказал, на какие товары вырос спрос в России на фоне ситуации с коронавирусом

Пиар-директор сервиса «Юла» Тимофей Соболевский рассказал, на какие услуги и товары вырос спрос на фоне ситуации с коронавирусом в России.

В беседе с Nation News он заявил, что с середины марта отмечен повышенный интерес к дистанционным услугам. Это касается образовательного сегмента — онлайн-репетиторов и преподавателей.

Из-за закрытия в Москве фитнес-клубов и спортзалов вырос спрос на соответствующие товары.

«Больше всего на «Юле» вырос интерес к утяжелителям (рост поисковых запросов составил 79% по сравнению с 21 марта), эспандерам и степперам — пользователи перешли на домашние тренировки», — сообщил Соболевский.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-ретейлеров сообщала, что россияне начали активнее покупать морозильные камеры и холодильники.