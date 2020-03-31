Эксперт рассказал, на какие товары вырос спрос в России на фоне ситуации с коронавирусом

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Пиар-директор сервиса «Юла» Тимофей Соболевский рассказал, на какие услуги и товары вырос спрос на фоне ситуации с коронавирусом в России.
Эксперт рассказал, на какие товары вырос спрос в России на фоне ситуации с коронавирусом
  • Reuters

В беседе с Nation News он заявил, что с середины марта отмечен повышенный интерес к дистанционным услугам. Это касается образовательного сегмента — онлайн-репетиторов и преподавателей.

Из-за закрытия в Москве фитнес-клубов и спортзалов вырос спрос на соответствующие товары.

«Больше всего на «Юле» вырос интерес к утяжелителям (рост поисковых запросов составил 79% по сравнению с 21 марта), эспандерам и степперам — пользователи перешли на домашние тренировки», — сообщил Соболевский.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-ретейлеров сообщала, что россияне начали активнее покупать морозильные камеры и холодильники.

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