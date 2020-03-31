Мероприятия проекта «Малый бизнес Москвы» будут проходить онлайн

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Образовательные мероприятия проекта «Малый бизнес Москвы» будут проходить онлайн.
Мероприятия проекта «Малый бизнес Москвы» будут проходить онлайн
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты».

Как заявила заммэра Наталья Сергунина, число бесплатных занятий станут регулярно увеличивать.

«Чтобы быть успешным в любом деле, нужно постоянно анализировать лучшие практики и повышать свои компетенции. Процесс обучения должен быть непрерывным. Поэтому мы не планируем приостанавливать городские образовательные программы для предпринимателей», — цитирует Сергунину портал мэра и правительства.

Ранее эксперт РИСИ, экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил меры по поддержке бизнеса в России.

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