В Оренбургской области прошли учения военнослужащих ЦВО
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По сценарию требовалось отбить стратегически важные рубежи, захваченные условным противником.
Упреждающий огонь провели расчёты самоходных гаубиц «Мста-С». Цели были размещены на расстоянии 15 км. Артиллерийский удар помогали корректировать беспилотники «Орлан-10».
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.