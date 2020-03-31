В Оренбургской области прошли учения военнослужащих ЦВО

На полигоне в Оренбургской области прошли учения военнослужащих Центрального военного округа.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

По сценарию требовалось отбить стратегически важные рубежи, захваченные условным противником.

Упреждающий огонь провели расчёты самоходных гаубиц «Мста-С». Цели были размещены на расстоянии 15 км. Артиллерийский удар помогали корректировать беспилотники «Орлан-10».

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.