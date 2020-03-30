Колокольцев представил нового руководителя УМВД по Приморью
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- РИА Новости
Об этом заявила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк.
Региональное управление возглавил генерал-майор полиции Олег Стефанков.
Колокольцев потребовал активизировать работу краевой полиции по ряду направлений: повысить эффективность раскрытия преступлений, улучшить качество предварительного расследования, держать на личном контроле вопросы соблюдения учётно-регистрационной дисциплины.
«Следует наращивать усилия по противодействию IT-преступности. Число таких посягательств по стране неуклонно увеличивается. Приморье не является исключением», — отметил министр.
В числе приоритетных задач — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Колокольцев посетил Ставропольский край в рамках рабочей поездки.