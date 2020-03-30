Колокольцев представил нового руководителя УМВД по Приморью

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил личному составу нового руководителя управления МВД по Приморскому краю.

Об этом заявила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк.

Региональное управление возглавил генерал-майор полиции Олег Стефанков.

Колокольцев потребовал активизировать работу краевой полиции по ряду направлений: повысить эффективность раскрытия преступлений, улучшить качество предварительного расследования, держать на личном контроле вопросы соблюдения учётно-регистрационной дисциплины.

«Следует наращивать усилия по противодействию IT-преступности. Число таких посягательств по стране неуклонно увеличивается. Приморье не является исключением», — отметил министр.

В числе приоритетных задач — профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Колокольцев посетил Ставропольский край в рамках рабочей поездки.