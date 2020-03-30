В Петербурге пресекли работу нелегального казино
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- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на ГУ МВД России по городу.
Незаконное игорное заведение находилось в одной из квартир многоэтажного дома на Комендантской площади. В ходе обыска изъяли 27 игровых автоматов, системные блоки и другое оборудование.
Задержаны двое мужчин и женщина.
Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается.
Ранее портал Nation News сообщал, что в центре Петербурга пресекли работу нелегального казино.