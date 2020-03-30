Михаил Попов назначен заместителем секретаря Совбеза

Президент России Владимир Путин указом назначил Михаила Попова на пост заместителя секретаря Совета безопасности.

Об этом свидетельствует президентский указ, опубликованный на портале правовой информации.

«Назначить Попова Михаила Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщается на сайте Совбеза, Попов с 20 января 2012 года работал помощником секретаря Совета Безопасности, а 29 марта уже был назначен замсекретаря Совбеза.