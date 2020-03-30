Михаил Попов назначен заместителем секретаря Совбеза

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Президент России Владимир Путин указом назначил Михаила Попова на пост заместителя секретаря Совета безопасности.
Михаил Попов назначен заместителем секретаря Совбеза
  • Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности России / © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует президентский указ, опубликованный на портале правовой информации.

«Назначить Попова Михаила Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Как сообщается на сайте Совбеза, Попов с 20 января 2012 года работал помощником секретаря Совета Безопасности, а 29 марта уже был назначен замсекретаря Совбеза.

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