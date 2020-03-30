Михаил Попов назначен заместителем секретаря Совбеза
- Владимир Путин проводит совещание с членами Совета безопасности России / © Михаил Климентьев
- РИА Новости
Об этом свидетельствует президентский указ, опубликованный на портале правовой информации.
«Назначить Попова Михаила Михайловича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Как сообщается на сайте Совбеза, Попов с 20 января 2012 года работал помощником секретаря Совета Безопасности, а 29 марта уже был назначен замсекретаря Совбеза.