Эксперты рассказали о динамике цен на ряд товаров в России

Стала известна динамика цен на ряд товаров в России. В частности, в целом по стране лидером среди продуктов питания оказалась гречка.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Такском».

За 16—22 марта 1 кг гречки подорожал на 8,4%, до 61,6 рубля, объём реализации — на 54%.

Стоимость 1 л подсолнечного масла выросла на 7,5% и составила 86 рублей, продажи — на 46%.

Также отмечен рост цен на хлеб (+2,7%) и мяса в расчёте на 1 кг (+1,25%).

Кроме того, отмечается, что цены на презервативы выросли на 6,2%, до 272 рублей за упаковку. Продажи показали рост на 7%.

Со своей стороны, в Федеральной антимонопольной службе заявили, что из-за ситуации с коронавирусом проводится ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары и продукты питания.

Ранее ведущий аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский в беседе с URA.RU оценил возможность роста цен на импортные товары в России.