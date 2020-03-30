В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

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В одной из московских больниц умерла пациентка с подтверждённым коронавирусом.
В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба столичного оперштаба, женщине было 84 года.

У неё был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Пациентка находилась на искусственной вентиляции лёгких.

«Также женщина страдала сахарным диабетом, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что во Владимирской области в больнице умер пациент, у которого была подтверждена коронавирусная инфекция.

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