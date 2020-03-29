В Астрахани ликвидировали крупное возгорание камыша
В Ленинском районе Астрахани ликвидировали возгорание камыша на площади 6000 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
- © Варвара Гертье
- РИА Новости
«В 18:54 по местному времени (17:54 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — заявили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Астрахани на площади 6000 кв. м произошло возгорание сухого камыша.
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