В Астрахани ликвидировали крупное возгорание камыша

В Ленинском районе Астрахани ликвидировали возгорание камыша на площади 6000 кв. м. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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РИА Новости

«В 18:54 по местному времени (17:54 мск) объявлена ликвидация открытого горения», — заявили в МЧС. Ранее сообщалось, что в Астрахани на площади 6000 кв. м произошло возгорание сухого камыша.