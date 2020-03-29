Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов 

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Бывший председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов 
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Сегодня не стало Валентина Горбунова», — написал он в своём Twitter.

Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с середины 1990-х годов, отметил Собянин.

По его словам, в последний год Горбунов тяжело болел.

Собянин выразил соболезнования родным и близким экс-главы столичной избирательной комиссии.

17 марта Горбунов заявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья.

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