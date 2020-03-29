Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
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- РИА Новости
«Сегодня не стало Валентина Горбунова», — написал он в своём Twitter.
Горбунов возглавлял Мосгоризбирком с середины 1990-х годов, отметил Собянин.
По его словам, в последний год Горбунов тяжело болел.
Собянин выразил соболезнования родным и близким экс-главы столичной избирательной комиссии.
Сегодня не стало Валентина Горбунова. Он с середины 1990-х руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти. В последний год Валентин Павлович тяжело болел. Мои соболезнования родным и близким.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 29, 2020
17 марта Горбунов заявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья.