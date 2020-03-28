Белого носорога и бенгальских тигров доставят в цирк Екатеринбурга

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Заместитель генерального директора по творчеству и зарубежной деятельности Росгосцирка Елизавета Гамбург сообщила, что семью цирковых артистов Федотовых-Нестеровых вместе с их животными — белым носорогом и шестью бенгальскими тиграми — приняли на работу в цирк Екатеринбурга на фоне проблем с обеспечением животных едой.
Белого носорога и бенгальских тигров доставят в цирк Екатеринбурга
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«Проблемы были, так как прокатчик приостановил работу, все гастроли были прекращены. Они оказались у себя на самообеспечении и просили поддержки у местных жителей. И продавали футболки в обмен на курицу для «тигруль», как они называют своих тигров. Сейчас ситуация стабилизирована», — рассказала Гамбург. 

По её словам, животных обеспечили запасом еды. Их решено принять в цирк Екатеринбурга. Артистам вместе с их животными придётся проехать 6,6 тыс. км из Хабаровска.

Гамбург сообщила, что в день животные будут проезжать примерно 800 км, их будут выгуливать. Также будут совершаться остановки на ночлег. 

По данным пресс-службы Росгосцирка, 20 марта стало известно, что семья артистов из цирковой династии Федотовых-Нестеровых вместе с животными оказалась «заложниками пандемии коронавируса». Их гастроли были прерваны, команда осталась в Хабаровске «практически без средств к существованию».

При этом их животным ежедневно требуется 40 кг мяса, 30 кг сена, а также 5—6 кг фруктов и овощей. В связи с этим Росгосцирк принял решение о приёме артистов с их животными на работу.

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