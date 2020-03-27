В Сочи закрыли городские парки из-за угрозы коронавируса

В Сочи из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции 27 марта закрыли все городские парки.

Как передаёт портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии города, временно приостановили работу парки «Ривьера», «Дендрарий», а также экскурсионные объекты Сочинского национального парка: «Агурское ущелье и водопады», «33 водопада», «Волконское ущелье» и «Змейковские водопады».

Сообщается также, что закрыт вход на все природные рекреационные объекты Сочинского национального парка и Кавказского заповедника.

В пресс-службе Кавказского заповедника уточнили, что парк «Южные культуры» и маршруты рощи по-прежнему открыты для индивидуальных туристов.

Ранее газета «Реальное время» сообщала, что Казанский зооботанический сад будет закрыт на время объявленной в России нерабочей недели.