Власти Крыма обязали жителей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции

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Министр труда и соцзащиты Крыма, вице-премьер Елена Романовская заявила о необходимости соблюдать режим самоизоляции во время нерабочей недели людям пожилого возраста.
Власти Крыма обязали жителей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Обязать с 28 марта по 5 апреля 2020 года соблюдать режим самоизоляции граждан старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания. Режим самоизоляции может не выполняться руководителями органов власти, чьё нахождение на рабочем месте является критическим важным», — отметила Романовская.

Ранее, как передавал «Новый Севастополь», командир космического корабля «Союз МС-07» Герой России Антон Шкаплеров рассказал, как легче переносить самоизоляцию.

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