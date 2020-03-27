Эксперт рассказал о бесплатных сервисах оценки подержанных автомобилей

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Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал о бесплатных сервисах оценки подержанных автомобилей.
Эксперт рассказал о бесплатных сервисах оценки подержанных автомобилей
  • Reuters

«Все системы в первую очередь анализируют предложения продавцов, которые часто бывают завышены. Плюс закладывают скидку, которую, как правило, делают все продавцы», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, все эти оценки довольно умозрительны и не учитывают изменения рынка, поэтому каждый выбирает свою систему.

Как отметил эксперт, такие системы есть у всех больших агрегаторов, и они примерно одинаковы.

Ранее Моржаретто в беседе с Newinform рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.

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