Эксперт рассказал о бесплатных сервисах оценки подержанных автомобилей
- Reuters
«Все системы в первую очередь анализируют предложения продавцов, которые часто бывают завышены. Плюс закладывают скидку, которую, как правило, делают все продавцы», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, все эти оценки довольно умозрительны и не учитывают изменения рынка, поэтому каждый выбирает свою систему.
Как отметил эксперт, такие системы есть у всех больших агрегаторов, и они примерно одинаковы.
Ранее Моржаретто в беседе с Newinform рассказал, когда лучше продавать подержанную машину.