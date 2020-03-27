В Тюмени будет установлен памятник труженикам Западной Сибири
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Об этом сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Уральского МКС партии «Единая Россия».
По словам депутата, с инициативой увековечить память об этом подвиге выступили представители ветеранских общественных организаций, после чего губернатор Тюменской области Александр Моор оперативно принял решение о строительстве памятника.
«Сейчас все работы по возведению мемориала подходят к своему завершению. Монументальная композиция должна быть готова к 9 мая. Творческая группа работает буквально на пределе. Весь свой талант и опыт художники-скульпторы вложили в это произведение искусства», — отметил Квитка.
Он добавил, что в связи с эпидемиологической ситуацией дата торжественного открытия, возможно, будет перенесена, но памятник будет готов к обозначенным срокам.
Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в республике планируют направить 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.