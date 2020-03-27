В Тюмени будет установлен памятник труженикам Западной Сибири

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Депутат Государственной думы Иван Квитка заявил, что в Тюмени к 9 мая будет установлен мемориал труженикам сельского хозяйства Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны.
В Тюмени будет установлен памятник труженикам Западной Сибири
  • © РИА Новости

Об этом сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Уральского МКС партии «Единая Россия».

По словам депутата, с инициативой увековечить память об этом подвиге выступили представители ветеранских общественных организаций, после чего губернатор Тюменской области Александр Моор оперативно принял решение о строительстве памятника.

«Сейчас все работы по возведению мемориала подходят к своему завершению. Монументальная композиция должна быть готова к 9 мая. Творческая группа работает буквально на пределе. Весь свой талант и опыт художники-скульпторы вложили в это произведение искусства», — отметил Квитка.

Он добавил, что в связи с эпидемиологической ситуацией дата торжественного открытия, возможно, будет перенесена, но памятник будет готов к обозначенным срокам.

Ранее, как сообщало ИА «Удмуртия», в республике планируют направить 68,5 млн рублей на благоустройство памятников и мемориалов в честь Великой Отечественной войны.

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