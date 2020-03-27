Эксперты заявили о повышении спроса на бытовую технику

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» опубликовал статистику, согласно которой в столичном регионе резко повысился спрос на бытовую технику и электронику.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу «Платформы ОФД», в столичном регионе средний чек на прошлой неделе вырос на 70% — до 13,4 тыс. рублей, а объём продаж увеличился на 56%.

Отмечается, что схожая динамика наблюдается в магазинах электроники и бытовой техники по всей России: средний чек покупки с 16 по 22 марта составил 7,2 тыс. рублей, что на 40% выше прошлогоднего показателя.

При этом в топ продаж вошли телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. Общий объём продаж увеличился на 45%.

В пресс-службе «Платформы ОФД» пояснили, что увеличение среднего чека, которое фиксируют аналитики компании, можно объяснить стремлением потребителей купить импортные товары, которые в ближайшее время могут резко подорожать из-за валютных колебаний.

При этом роста цен на бытовую технику и электронику в компании пока не зафиксировали.

Ранее ведущий аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский в беседе с URA.RU оценил возможность роста цен на импортные товары в России.