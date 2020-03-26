Глава Челябинской области назвал основную версию ЧП в Магнитогорске
- © Подслушано (Магнитогорск)
- vk.com
«По возможным причинам. Есть свидетели, которые видели, как в подъезд и, соответственно, в квартиру доставляли газовый баллон, поэтому пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим губернатор добавил, что эвакуированные из пострадавшего дома люди будут направлены в пункты временного размещения.
Ранее в МЧС сообщили, что взрыв в доме в Магнитогорске произошёл из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.
Видео с места взрыва — в материале RT.