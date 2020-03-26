Глава Челябинской области назвал основную версию ЧП в Магнитогорске

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал об основной версии взрыва в доме в Магнитогорске.
Глава Челябинской области назвал основную версию ЧП в Магнитогорске
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«По возможным причинам. Есть свидетели, которые видели, как в подъезд и, соответственно, в квартиру доставляли газовый баллон, поэтому пока основная версия заключается в том, что это взрыв этого баллона», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим губернатор добавил, что эвакуированные из пострадавшего дома люди будут направлены в пункты временного размещения.

Ранее в МЧС сообщили, что взрыв в доме в Магнитогорске произошёл из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.

Видео с места взрыва — в материале RT.

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