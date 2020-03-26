Эксперт дал рекомендации по дезинфекции смартфонов
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«Хлоргексидин — без запаха, без вкуса и стоит копейки. Чистить гаджет надо так же, как и мыть руки — про приходе домой. Причём сначала почистить, а потом умыться», — заявил он в беседе с НСН.
Если же нужно просто почистить телефон от грязи, то можно использовать влажные салфетки, уточнил эксперт.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны на фоне ситуации с коронавирусом.