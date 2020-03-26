Эксперт дал рекомендации по дезинфекции смартфонов

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн дал рекомендации по дезинфекции смартфонов.

«Хлоргексидин — без запаха, без вкуса и стоит копейки. Чистить гаджет надо так же, как и мыть руки — про приходе домой. Причём сначала почистить, а потом умыться», — заявил он в беседе с НСН.

Если же нужно просто почистить телефон от грязи, то можно использовать влажные салфетки, уточнил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны на фоне ситуации с коронавирусом.