Эксперт дал рекомендации по дезинфекции смартфонов

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Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн дал рекомендации по дезинфекции смартфонов.
Эксперт дал рекомендации по дезинфекции смартфонов
  • Pixabay

«Хлоргексидин — без запаха, без вкуса и стоит копейки. Чистить гаджет надо так же, как и мыть руки — про приходе домой. Причём сначала почистить, а потом умыться», — заявил он в беседе с НСН.

Если же нужно просто почистить телефон от грязи, то можно использовать влажные салфетки, уточнил эксперт.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с ФАН напомнил о необходимости дезинфицировать смартфоны на фоне ситуации с коронавирусом.

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