Взрыв газа в Магнитогорске произошёл во время ремонта в квартире

Взрыв газа, который привёл к пожару в многоэтажном жилом доме в Магнитогорске, произошёл во время проведения ремонта в одной из квартир.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу города Сергея Бердникова.

«Проходил ремонт в квартире — и взрыв газа. Предварительно информация есть, что натяжные потолки устанавливали», — заявил он.

По данным местных властей, погибли женщина и четырнадцатилетний подросток.

«На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения», — заявили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Ранее в МЧС сообщили, что взрыв в доме в Магнитогорске произошёл из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.