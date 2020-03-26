Взрыв газа в Магнитогорске произошёл во время ремонта в квартире
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на главу города Сергея Бердникова.
«Проходил ремонт в квартире — и взрыв газа. Предварительно информация есть, что натяжные потолки устанавливали», — заявил он.
По данным местных властей, погибли женщина и четырнадцатилетний подросток.
«На текущий момент известно, что в результате происшествия в Магнитогорске погибли женщина и подросток 2006 года рождения», — заявили в пресс-службе губернатора Челябинской области.
Ранее в МЧС сообщили, что взрыв в доме в Магнитогорске произошёл из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.