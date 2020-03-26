Житель Магнитогорска рассказал о взрыве газа в жилом доме

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Анастасия Румянцева
Житель Магнитогорска рассказал в беседе с RT подробности взрыва газовоздушной смеси в пятиэтажном жилом доме, в результате которого погибли два человека.
Житель Магнитогорска рассказал о взрыве газа в жилом доме
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Мужчина рассказал, что живёт в «400—500 метрах» от дома, в котором произошло происшествие.

«Слышал громкий хлопок, более похожий на взрыв. Посмотрел из окна, но ничего не увидел. Через несколько минут из другой комнаты, где приоткрыто окно, услышал множество сирен, и уже посмотрел из другого окна», — отметил он в беседе с RT.

По его словам, там уже из-за домов был виден чёрный дым.

«Слышала (хлопок. — RT). Я живу на Ленина, 150. Окна ходуном ходили», — рассказала ещё одна жительница Магнитогорска.

Ранее в МЧС заявили, что в результате взрыва газа в одном из жилых домов в Магнитогорске погибли два человека.

По заявлению ведомства, в здании возник пожар, разрушений несущих конструкций дома после инцидента нет.

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