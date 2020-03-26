Житель Магнитогорска рассказал о взрыве газа в жилом доме
- ©ЧП ДТП Златоуст
- vk.com
Мужчина рассказал, что живёт в «400—500 метрах» от дома, в котором произошло происшествие.
«Слышал громкий хлопок, более похожий на взрыв. Посмотрел из окна, но ничего не увидел. Через несколько минут из другой комнаты, где приоткрыто окно, услышал множество сирен, и уже посмотрел из другого окна», — отметил он в беседе с RT.
По его словам, там уже из-за домов был виден чёрный дым.
«Слышала (хлопок. — RT). Я живу на Ленина, 150. Окна ходуном ходили», — рассказала ещё одна жительница Магнитогорска.
Ранее в МЧС заявили, что в результате взрыва газа в одном из жилых домов в Магнитогорске погибли два человека.
По заявлению ведомства, в здании возник пожар, разрушений несущих конструкций дома после инцидента нет.