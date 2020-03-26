Эксперт оценил ситуацию в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов прокомментировал ситуацию в отрасли в связи с коронавирусом.

«У кого-то падение выручки — 70%, у кого-то — 90%, а у кого-то — уже 100%, и кто-то уже закрывается. Но просто ситуация катастрофическая. Это касается не только ресторанов, баров и кафе. Это касается и отелей, и хостелов. По крайней мере, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке ситуация совсем критичная», — отметил он в беседе с ФАН.

По его словам, весь объём мер поддержки отрасли уже был запрошен в самых разных инстанциях — в том числе введение налоговых каникул, субсидирование процентных ставок по кредитам и фонда оплаты труда.

Прасов подчеркнул, что делать прогнозы о продолжительности возможного периода восстановления работы компаний пока рано.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решения по поддержке малого и среднего бизнеса.