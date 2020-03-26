Эксперт оценил ситуацию в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса

Короткая ссылка
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов прокомментировал ситуацию в отрасли в связи с коронавирусом. 
Эксперт оценил ситуацию в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса
  • РИА Новости

«У кого-то падение выручки — 70%, у кого-то — 90%, а у кого-то — уже 100%, и кто-то уже закрывается. Но просто ситуация катастрофическая. Это касается не только ресторанов, баров и кафе. Это касается и отелей, и хостелов. По крайней мере, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке ситуация совсем критичная», — отметил он в беседе с ФАН.

По его словам, весь объём мер поддержки отрасли уже был запрошен в самых разных инстанциях — в том числе введение налоговых каникул, субсидирование процентных ставок по кредитам и фонда оплаты труда.

Прасов подчеркнул, что делать прогнозы о продолжительности возможного периода восстановления работы компаний пока рано.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял решения по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить