Экипаж подлодки «Колпино» проводит учения по управлению кораблём

Экипаж подводной лодки Черноморского флота «Колпино» проводит в морских полигонах боевой подготовки Чёрного моря учения по управлению кораблём.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Личный состав дизель-электрической субмарины проводит внутрикорабельные учения по управлению кораблём и оттачиванию до автоматизма алгоритма действий по погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, различными способами — как в дрейфе, так и на ходу», — цитирует «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения.

Отмечается, что подводники также отрабатывают порядок действий по управлению лодкой при всплытии в надводное положение.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.