Экипаж подлодки «Колпино» проводит учения по управлению кораблём
- РИА Новости
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
«Личный состав дизель-электрической субмарины проводит внутрикорабельные учения по управлению кораблём и оттачиванию до автоматизма алгоритма действий по погружению на различные глубины, от перископной до рабочей, различными способами — как в дрейфе, так и на ходу», — цитирует «Крыминформ» сообщение отдела информационного обеспечения.
Отмечается, что подводники также отрабатывают порядок действий по управлению лодкой при всплытии в надводное положение.
Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.