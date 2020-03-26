Эксперт оценил ситуацию с невыполнением кредитных обязательств из-за коронавируса

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Управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры» Александр Добровинский прокомментировал ситуацию с отказами людей платить по кредитам под предлогом распространения коронавируса. 
Эксперт оценил ситуацию с невыполнением кредитных обязательств из-за коронавируса
  • © Christophe Gateau/dpa
  • globallookpress.com

«Всегда есть люди, которые из последних сил будут платить. И всегда есть люди, которые будут находить лазейки, чтобы этого не делать. Каждый случай нужно рассматривать отдельно. Если человек заболел, не может платить и лишился работы, то это довольно серьёзное оправдание, чтобы ему помочь», — отметил он в беседе с ФАН.

По его мнению, кредитное учреждение не должно страдать из-за людей, которые необъективно ссылаются на коронавирус, используя его как способ избежать оплаты задолженностей.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные НБКИ сообщала об улучшении кредитного здоровья россиян за последний год.

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