В Госдуме оценили обращение президента на фоне ситуации с коронавирусом

Депутат Госдумы Сергей Вострецов прокомментировал обращение президента России Владимира Путина на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

В беседе с ФАН он назвал обращение своевременным, исходя из необходимости реагировать на угрозы распространения эпидемии.

«Его обращение абсолютно спокойное и предметное — содержит конкретные меры по защите здоровья жителей страны, поддержке наиболее уязвимых категорий населения, экономики, малого и среднего бизнеса, сохранению стабильной и благожелательной обстановки в стране. Это свидетельствует, во-первых, о том, что президент и правительство полностью контролируют ситуацию в России, а во-вторых — что у нашего государства достаточно резервов, чтобы преодолеть возникающие трудности с минимальными неудобствами для граждан», — подчеркнул депутат.

Он призвал прислушаться к совету президента и провести внеплановые выходные дома.

Ранее председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов в беседе с НСН прокомментировал объявление Путиным нерабочей недели с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.