В Курганской области рассказали об изменении графика и условий работы детских садов

В Департаменте образования и науки Курганской области заявили об изменении графика и условий работы детских садов в регионе.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу департамента, в учреждениях останутся только малокомплектные группы для детей, родители которых будут работать на следующей неделе, объявленной президентом России Владимиром Путиным выходной.

«Сейчас проводится опрос родителей для выяснения количества детей, которые будут посещать учреждения. В любом случае будут сформированы малокомплектные группы по 12 человек», — уточнили в пресс-службе.

По данным департамента, если в детском саду окажется несколько таких групп, то их поместят в разных частях здания, а приём детей будет осуществляться после измерения температуры.

Ранее телеканал «360» передавал, что министр образования Московской области Ирина Каклюгина рекомендовала жителям региона не водить детей в детские сады в период карантина.