В Госдуме прокомментировали идею адресной помощи россиянам старше 65 лет

Депутат Госдумы Виктор Зубарев выступил с инициативой создания стратегического эпидемнабора для адресной помощи жителям России старше 65 лет, пациентам с хроническими заболеваниями и инвалидам.

Как передают «Известия», обращение с такой просьбой он направил первому зампреду координационного совета при правительстве России по борьбе с инфекцией, мэру Москвы Сергею Собянину.

Парламентарий убеждён, что такая мера могла бы оказать поддержку гражданам группы риска, которым рекомендовано не выходить на улицу в условиях распространения коронавируса.

Отмечается, что наборы обойдутся примерно в 3 тыс. рублей, а их доставкой могли бы заняться волонтёры.

Глава совета Национального экологического корпуса (НЭК) Тимур Усманов, предложивший подобную инициативу, в свою очередь заявил, что эпидемнаборы необходимы для того, чтобы у людей с высокой группой риска заболевания пропала необходимость посещать магазины.

Ранее телеканал «360» сообщал, что народный артист России Дмитрий Харатьян присоединился к общероссийскому волонтёрскому движению, помогающему одиноким пожилым людям совершать покупки не выходя из дома в период пандемии коронавируса.