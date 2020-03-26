В Приморье ввели льготы для малого и среднего предпринимательства

Власти Приморского края приняли решение ввести льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Как сообщает ИА PrimaMedia, депутаты законодательного собрания Приморского края приняли предложение ввести для предприятий, пострадавших от введения временных мер по предотвращению распространения коронавируса, ставку по упрощённой системе налогообложения в 1% сразу в трёх чтениях.

Отмечается, что мера поддержки коснётся бизнесменов, занятых в сфере транспортных перевозок, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса.

«Во всех этих компаниях работают более 18,6 тыс. человек. По данным на сегодня, средняя загрузка данных предприятий составляла 22%, а в дальнейшем она может опуститься до 12%. При этом уровень доходности гостиниц упал на 50% и более», — отметил заместитель правительства Приморского края Константин Шестаков.

Предполагается, что принимаемые меры позволят снизить налоговую нагрузку для более чем 3 тыс. компаний малого и среднего бизнеса края и сохранить рабочие места для 7,5 тыс. человек.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.