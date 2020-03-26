В Воронежской области прошли учения с участием мотострелков, артиллеристов и танкистов

Короткая ссылка
На полигоне Погоново в Воронежской области состоялись учения с участием мотострелков, артиллеристов и танкистов Западного военного округа.
В Воронежской области прошли учения с участием мотострелков, артиллеристов и танкистов
  • © Ульяна Соловьева
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Перед военнослужащими стояла задача остановить наступление условного противника и удержать оборону населённого пункта.

Были задействованы расчёты гаубиц «Мста-Б» и экипажей БМП-2.

Цель манёвров — проверка управления и взаимодействия командиров батальонов и основных подразделений. Всего к учениям привлекли более 1 тыс. военнослужащих.

Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить