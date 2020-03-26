В Воронежской области прошли учения с участием мотострелков, артиллеристов и танкистов

На полигоне Погоново в Воронежской области состоялись учения с участием мотострелков, артиллеристов и танкистов Западного военного округа.

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РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «Звезда». Перед военнослужащими стояла задача остановить наступление условного противника и удержать оборону населённого пункта. Были задействованы расчёты гаубиц «Мста-Б» и экипажей БМП-2. Цель манёвров — проверка управления и взаимодействия командиров батальонов и основных подразделений. Всего к учениям привлекли более 1 тыс. военнослужащих. Ранее ФАН сообщало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.