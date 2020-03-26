На поддержку семей с детьми в России выделят почти 105 млрд рублей

Правительство России выделит на поддержку семей с детьми почти 105 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что накануне президент Владимир Путин поручил форсировать все организационные мероприятия, чтобы граждане начали получать выплаты на детей от трёх до семи лет не в июле, а в июне.

«На эти цели из федерального бюджета мы направим почти 105 млрд рублей, ещё примерно 31,5 млрд рублей поступит из региональных бюджетов», — цитирует Мишустина ТАСС.

По его словам, необходимо найти дополнительные ресурсы, чтобы с 1 января 2021 года увеличить ежемесячную сумму.

В целом, говоря о реализации поручений российского лидера, направленных на борьбу с коронавирусом, глава кабмина отметил, что оперативное внесение поправок в законодательство требует плотного взаимодействия с Госдумой.