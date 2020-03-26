Эксперты предупредили о возможном повышении цен на смартфоны

Эксперты прогнозируют повышение цен на смартфоны на 10—20% в II квартале 2020 года.

Директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова в беседе с газетой «Известия» отметила, что предполагаемый рост цен на смартфоны будет связан не столько с коронавирусом, сколько с падением курса рубля.

По её словам, подорожание коснётся всех брендов, но те производители, которые имеют запасы на российских складах, могут поднять цены позже.

«При таком изменении курса доллара повышения цен не избежать. Это не зависит от категории товара», — уточнила она.

Директор департамента «Аудио, аксессуары, портативная техника» компании «Марвел-Дистрибуция» Александр Розов в свою очередь отметил, что цены будут расти постепенно, поскольку розница и дистрибьюторы стараются сглаживать ситуацию.

В декабре шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в беседе с Newinform рассказал, какие смартфоны пользовались наибольшей популярностью в 2019 году.