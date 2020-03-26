Глава Самарской области оценил решение объявить следующую неделю нерабочей

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал об оплате нерабочей недели, объявленной с 30 марта по 5 апреля.
Глава Самарской области оценил решение объявить следующую неделю нерабочей
  • РИА Новости

Об этом сообщает sova.info.

Азаров уточнил, что Самарская область — промышленный регион, и необходимо чётко понимать последствия режима ограничения для крупнейших предприятий и коллективов.

«Нерабочая неделя будет оплачиваться как рабочие дни. Мы с предприятиями должны оценить эту ситуацию, подойти к ней с пониманием и при этом очень точно рассчитать, какое это оказывает влияние на крупнейшие промышленные предприятия», — заявил губернатор.

Он также отметил, что в Самарской области готовятся к любому сценарию развития ситуации и принимают все необходимые меры.

Ранее директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский  в беседе с НСН прокомментировал объявление президентом России Владимиром Путиным во время обращения к россиянам о нерабочей неделе с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.

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