В Тюменской области ввели карантин для жителей старше 65 лет
Об этом сообщает megatyumen.ru.
По словам губернатора, это решение вызвано заботой о здоровье старшего поколения.
Кроме того, глава региона пообещал, что правительство единоразово выплатит таким гражданам по 2 тыс. рублей.
Он добавил, что одним из инструментов контроля за режимом самоизоляции станут транспортные карты, фиксирующие активность пожилых тюменцев.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Сахалинской области решили ввести карантин для жителей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом.