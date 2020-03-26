В Тюменской области ввели карантин для жителей старше 65 лет

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что жителям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции с 28 марта по 10 апреля.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

По словам губернатора, это решение вызвано заботой о здоровье старшего поколения.

Кроме того, глава региона пообещал, что правительство единоразово выплатит таким гражданам по 2 тыс. рублей.

Он добавил, что одним из инструментов контроля за режимом самоизоляции станут транспортные карты, фиксирующие активность пожилых тюменцев.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Сахалинской области решили ввести карантин для жителей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусом.