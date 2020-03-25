В АТОР оценили спрос на внутренние направления

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила спрос на внутренние направления.
В АТОР оценили спрос на внутренние направления
  • Pixabay

«Самые главные вопросы, на которые пока никто не может дать ответ: когда это всё закончится и будет ли в том или ином виде летний сезон? Здесь наши туристы дают нам определённые надежды: совершенно не прекратились, а даже несколько оживились бронирования на летний сезон на внутрироссийские направления», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, внутренний туризм показывает довольно стабильную картину.

Как отметила Ломидзе, это значит, что доверие к турбизнесу не исчезло, а пережило эту ситуацию.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.

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