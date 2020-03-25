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В АТОР дали прогноз по открытию зарубежных направлений

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе дала прогноз по открытию зарубежных направлений.
В АТОР дали прогноз по открытию зарубежных направлений
  • РИА Новости

«По мнению наших аналитиков, отложенный спрос на зарубежные поездки будет, и он может даже превысить самые радужные надежды. Вопрос только в том, когда он наступит», — заявила она в беседе с НСН.

Как отметила Ломидзе, по пессимистическому прогнозу это случится ближе к сентябрю, по оптимистическому — уже в июле.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.

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