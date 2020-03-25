В АТОР оценили последствия пандемии коронавируса для туриндустрии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила последствия пандемии коронавируса для туриндустрии.

В беседе с НСН она заявила, что из нынешней ситуации отрасль выйдет сильно изменённой.

«Просто какая-то часть компаний с рынка уйдёт. По нашим оценкам, порядка 30% туроператорского и турагентского бизнеса к лету тихо закроется, перестанет существовать», — сказала Ломидзе.

По её словам, практически вся индустрия, в том числе операторы, агентства, отели, гиды, находится в сложном положении.

«Это, как ни странно и ни противоречиво, вселяет надежду в то, что отрасль не погибнет вся», — добавила она.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.