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В АТОР оценили последствия пандемии коронавируса для туриндустрии

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Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценила последствия пандемии коронавируса для туриндустрии.
В АТОР оценили последствия пандемии коронавируса для туриндустрии
  • Pixabay

В беседе с НСН она заявила, что из нынешней ситуации отрасль выйдет сильно изменённой.

«Просто какая-то часть компаний с рынка уйдёт. По нашим оценкам, порядка 30% туроператорского и турагентского бизнеса к лету тихо закроется, перестанет существовать», — сказала Ломидзе.

По её словам, практически вся индустрия, в том числе операторы, агентства, отели, гиды, находится в сложном положении.

«Это, как ни странно и ни противоречиво, вселяет надежду в то, что отрасль не погибнет вся», — добавила она.

Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные поисковые запросы российских туристов на фоне ситуации с коронавирусом.

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