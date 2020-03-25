Аксёнов запретил наращивать турпоток в Крым

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов запретил наращивать турпоток в Крым в апреле из-за распространения коронавирусной инфекции.
Аксёнов запретил наращивать турпоток в Крым
  • РИА Новости

Глава Крыма напомнил, что ряд операторов готовы отправлять дополнительные чартерные рейсы в Крым для загрузки санаториев.

«Понимаем, что люди сейчас хотят в тёплую погоду и подальше от эпицентров заражения, но для нас с вами это колоссальная работа, дополнительные риски, возможность инфицировать здесь всё что можно. Мы не удержим ситуацию, поэтому мы лучше апрель побережём», — приводит «Крыминформ» слова Аксёнова.

Он добавил, что главная задача в настоящее время — сконцентрироваться, чтобы победить коронавирус до мая.

Ранее, как сообщала газета «Известия», специалисты рассказали о снижении продаж на внутреннем туристическом рынке России за последние семь — десять дней.

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