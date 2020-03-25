Онищенко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди детей

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди несовершеннолетних.
Онищенко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди детей
  • РИА Новости

«Мы защищаем детей организационными мерами. Дети в России переведены на дистанционное обучение. Это самые массовые меры, поскольку самый большой риск, когда они находятся все вместе в помещениях на учёбе», — отметил Онищенко в беседе с Inforeactor

Он добавил, что детям в целях профилактики заболевания необходимо отказаться от дурных привычек вроде ковыряния в носу, не посещать общественные места, мыть руки по мере необходимости и особенно перед приёмом пищи.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», Геннадий Онищенко оценил эпидемиологическую безопасность в Московском метрополитене.

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