Онищенко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди детей

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом среди несовершеннолетних.

«Мы защищаем детей организационными мерами. Дети в России переведены на дистанционное обучение. Это самые массовые меры, поскольку самый большой риск, когда они находятся все вместе в помещениях на учёбе», — отметил Онищенко в беседе с Inforeactor.

Он добавил, что детям в целях профилактики заболевания необходимо отказаться от дурных привычек вроде ковыряния в носу, не посещать общественные места, мыть руки по мере необходимости и особенно перед приёмом пищи.

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», Геннадий Онищенко оценил эпидемиологическую безопасность в Московском метрополитене.